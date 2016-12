Mercedes sucht Rosberg- Nachfolger per Inserat

"Wir haben kurzfristig eine Stelle als Rennfahrer in unserem Team frei", steht in der Anzeige. Demnach ist Mercedes auf der Suche nach einer Person, die "idealerweise über Rennerfahrung verfügt und sich mit Lenken, Bremsen und - ganz besonders - Beschleunigen auskennt". Der Besitz einer FIA- Superlizenz sei "von Vorteil". Eine Kontaktmöglichkeit ist in dem Inserat allerdings nicht angeführt. Alle hobbymäßigen Auto- Freaks müssen somit weiter träumen. Ernst gemeint ist die Stellenanzeige natürlich nicht.

Die Fahrer- Suche gestaltet sich für Mercedes durchaus schwierig. Bisher werden immer wieder Pascal Wehrlein (bisher Manor), Fernando Alonso (McLaren) oder Valtteri Bottas (Williams) als mögliche Kandidaten genannt.