Mercedes: Kommt 2018 Ferrari- Superstar Vettel?

Laut Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff könnte Vettel schon bald in einem "Silberpfeil" sitzen: "Über Fahrer wie Vettel muss man immer nachdenken", so der 44- Jährige gegenüber "Sport Bild".

Foto: GEPA

Hamilton und Vettel in einem Team - wäre das die Traumkonstellation für die Formel- 1-Fans? Hier können Sie abstimmen:

Dies würde auch bedeuten, dass der neue Teamkollege von Hamilton nur einen Vertrag für die kommende Saison bekäme. 2018 könnte es schon wieder eine neue Paarung bei Mercedes geben. "Dann sind einige namhafte Piloten ohne Vertrag", erläuterte Wolff. Es bleibt also weiter spannend, auf welche Fahrer Wolf, Lauda & Co. in Zukunft setzen …