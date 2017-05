Mercedes- Gerüchte: So reagiert Ferrari- Star Vettel

W M-

Barcelona-

Drei-

Jahres-

29-

Foto: GEPA

Spitzenreiter Vettel soll während der Wintertests auf dem Circuit deCatalunya einen Vorvertrag bei Mercedes unterschrieben haben. DerKontrakt des Deutschen bei Ferrari läuft mit Ende 2017 aus. Vettel blockte bei der entsprechenden Nachfrage ab. "Kommt das von Italien? Vielleicht solltet ihr die Italiener fragen, die scheinen mehr zu wissen als ich", sagte derJährige. "Es hat, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren immer solche Gerüchte gegeben."

Dabei würde ein derartiges Agreement für beide Seiten durchaus Sinn machen. Schließlich war vor dem Saisonstart nicht klar, dass Vettel mit der Scuderia heuer um Siege fahren würde, seine Suche nach möglichen Alternativen als Druckmittel für Verhandlungen mit Ferrari erscheint daher plausibel. Und da eine Rückkehr zu Red Bull nicht realistisch ist, bleibt als einziges Spitzenteam Mercedes über.

Interesse an deutschem Fahrer

Mercedes wiederum hatte auf der Suche nach einem Nachfolger für Weltmeister Nico Rosberg auch bei Vettel angeklopft, jedoch keine Chance gesehen, ihn aus seinem Vertrag rauszubekommen. Dass ein deutscher Fahrer neben Hamilton das präferierte Modell von Daimler- Konzernchef Dieter Zetsche ist, gilt als offenes Geheimnis.

Foto: AP

Ricciardo: "In so einer Situation willst du nicht gehen"

Ein Vorvertrag würde nicht ausschließen, dass Vettel doch bei Ferrari verlängert. "Seb war Erster oder Zweiter in den letzten vier Rennen. Ich glaube, in dieser Situation willst du nicht weggehen", sprach Red- Bull- Ass Daniel Ricciardo aus, was viele Beobachter denken.