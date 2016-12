Mercedes- Erfolg: Lauda attackiert Ex- Boss Brawn!

Seit längerer Zeit wird darüber diskutiert, wer den Rennstall an die Spitze der Motorsport- Königsklasse führte. Brawn, der im Novomber sein Buch "Total Competition" herausbrachte, rechnete in diesem mit Lauda und Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff ab. Das damalige Verhalten der beiden ließ ihm keine andere Wahl, als das Team zu verlassen: "Dort wurden Leute eingesetzt, denen ich nicht trauen konnte", stänkerte er in seinem Werk.

Foto: GEPA

Lauda: "Als Brawn weg war, hat Mercedes Titel gewonnen"

Diese Vorwürfe ließ Lauda nicht auf sich sitzen. Gegenüber der "Welt" schilderte er nun, wer für die großartigen Erfolge der Silberpfeile verantwortlich sei: "Brawn hat uns vor Jahren ein Team übergeben, das in der WM den fünften Platz eingefahren hat. Als Brawn weg war, hat Mercedes auf Anhieb den zweiten Platz in der Konstrukteurs- WM belegt und danach sogar dreimal hintereinander den Titel gewonnen", schießt Lauda gegen den Ex- Boss, "mehr brauche ich dazu nicht zu sagen!"

Österreichs Formel- 1-Legende erklärte, dass Brawn ein Problem hatte, mit dem neuen Chefdesigner bei Mercedes, Paddy Lowe, zusammenzuarbeiten. "Ich habe seine Absage bedauert. Ich hätte gerne mit ihm und Paddy Lowe weitergearbeitet, zumindest für eine gewisse Übergangszeit", so Lauda über den Abgang von Brawn.

Foto: GEPA

Ob Mercedes auch in der kommenden Formel- 1-Saison den Ton angibt, man darf gespannt sein. Am 26. März geht’s mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne los.