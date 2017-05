Mercedes- Duo dominiert im Barcelona- Training

McLaren bekommt die Probleme mit dem Honda- Motor nicht in den Griff. Fernando Alonso musste im ersten Training schon nach zwei Runden wegen eines Öl- Lecks passen. Der Spanier, der in diesem Jahr noch nie ins Ziel gekommen ist und in Montmelo in der zweiten Trainings- Session Letzter wurde, verließ am Vormittag ostentativ die Strecke und rauschte ins Hotel ab.

Redaktion krone Sport