Melbourne: Hamilton sorgt für Rundenrekord!

Formel- 1-Star Lewis Hamilton hat die beiden Freien Trainings am Freitag in Melbourne dominiert. Der Brite distanzierte in der zweiten Session Ferrari- Fahrer Sebastian Vettel (+0,547 Sekunden) und seinen Mercedes- Teamkollegen Valtteri Bottas (0,556) deutlich. Dahinter folgte Red Bull (oben im Video sehen Sie den neuen RB- Boliden), Daniel Ricciardo belegte vor Max Verstappen Platz fünf. In 1:23,620 Minuten sorgte Hamilton für einen Rundenrekord.