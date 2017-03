Mehrheit vermisst F1- Champion Nico Rosberg nicht

Der zurückgetretene Weltmeister Nico Rosberg (oben im Video) wird der Mehrheit der Deutschen in der neuen Formel- 1-Saison nicht fehlen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse- Agentur kurz vor dem Auftaktrennen am Wochenende in Australien sagten 54 Prozent der Befragten, dass sie Rosberg nicht vermissen werden.