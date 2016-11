"Mehr Geld!" Neue F1- Eigentümer planen mehr Rennen

"Es besteht Interesse an mehr Rennen", sagte Maffei in Barcelona in einer Konferenz mit Investoren. "Die FIA (Weltmotorsportverband, Anm.) würde dann mehr Geld machen, die Teams würden mehr Geld machen und wir würden auch mehr Geld machen." Die Aufstockung der Anzahl an Rennen könnte demnach ein Methode sein, um wie gewünscht neue Schichten an Interessenten anzusprechen.

"Natürlich gibt es ein gewisses Limit, wie viele Rennen möglich sind. Man muss ja auch die Autos um die Welt transportieren. Aber ein leichter Anstieg ist sicher machbar", fügte Maffei an. "Mir gefällt die Idee eines Nachtrennens in Las Vegas besonders. Neueinsteiger tendieren auch dazu, mehr zu zahlen."