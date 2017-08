Max Verstappen stellt Red Bull ein Ultimatum

Derzeit liegt Verstappen nur auf Rang sechs in der Fahrer- WM- Wertung, Teamkollege Daniel Ricciardo hat als Vierter ebenfalls bereits 85 Punkte Rückstand auf WM- Leader Sebastian Vettel. Verstappen, der 2016 gleich sein erstes Rennen im Red Bull gewinnen konnte, schaffte es in der laufenden Saison lediglich in China aufs Podest.

Foto: AFP

"Im Moment sind wir mit dem Auto nicht da, wo ich sein will. Das bedeutet aber nicht, dass du gleich aufgeben solltest. Jetzt gilt es hart zu arbeiten", stellt der Niederländer klar.

Foto: AFP

Aufgrund seines großen Talents wird Verstappen immer wieder mit den Top- Teams Mercedes und Ferrari in Verbindung gebracht. Noch liegt seine Zukunft beim österreichischen Rennstall - doch wie lange? "Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen schneller und besser entwickeln als die anderen", erhofft sich Verstappen Verbesserungen. Sein Ziel für die restliche Saison: "Ich schaue einfach jedes Wochenende, was möglich ist - und versuche dann, das Beste daraus zu machen."