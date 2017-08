Marquez Schnellster im dritten Spielberg- Training

Weltmeister Marc Marquez hat am Samstag beim Motorrad- GP von Österreich im dritten Training mit 1:23,459 Min. die beste Zeit erzielt. Auch Valentino Rossi schaffte es auf trockener Piste als Fünfter in die Top Ten und damit direkt in die Qualifikation um die Pole- Position (ab 14.35 Uhr). Als einziger Werksfahrer muss Dani Pedrosa (15.) vorher im Q1 mit seiner Honda eine Zusatzschicht einlegen.