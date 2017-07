Marc Marquez nach Sieg auf Sachsenring WM- Leader

Bester KTM- Pilot war Pol Espargaro auf dem 13. Platz, unmittelbar vor seinem Teamkollegen Bradley Smith. Mika Kallio wurde 16. Große Begeisterung herrschte in der Nähe von Chemnitz freilich um Folger. Für den 23- jährigen MotoGP- Neuling war es der erste Podestplatz in der Königsklasse, zwischenzeitlich hatte der Bayer sogar das Feld angeführt. Es war der erste Stockerlplatz eines deutschen MotoGP- Piloten seit vier Jahren. Zuletzt war Stefan Bradl am 21. Juli 2013 in Laguna Seca hinter Marquez Zweiter geworden.

Dank seines zweiten Saisonsieges nach dem Erfolg in Austin im April geht Marquez als neuer WM- Leader in die Sommerpause. Die Spitze ist weiter eng beieinander: Vier Fahrer liegen innerhalb von nur zehn Punkten. Marquez führt mit 129 Punkten fünf Zähler vor seinem Landsmann Vinales und deren sechs vor Dovizioso. Dahinter folgt Rossi mit 119 Punkten.

Nächster Stopp ist nach der Sommerpause am 6. August der Große Preis von Tschechien in Brno (Brünn). Am 13. August folgt der Österreich- Grand- Prix in Spielberg, das Heimrennen von KTM. Team- Manager Mike Leitner zog eine positive Bilanz nach dem Auftritt des österreichischen Teams in Deutschland. "Es war ein sehr positives Wochenende für uns. Man war im Rennen dabei, richtig dabei. Pol hat es super gemacht", meinte er im Interview auf ServusTV.

In der Moto2- Klasse feierte der Italiener Franco Morbidelli am Sonntag seinen bereits sechsten Saisonsieg. Der Kalex- Pilot setzte sich vor dem Portugiesen Miguel Oliveira und Francesco Bagnaia aus Italien durch. Mit seinem fünften Erfolg in der Saison baute der Spanier Joan Mir seine Gesamtführung in der Moto3 aus. Auf dem Podium standen zudem als Zweiter Romano Fenati aus Italien und der Spanier Marcos Ramirez als Dritter.

Das Ergebnis in der MotoGP:

1. Marc Marquez (ESP) Honda 40:59,525 Min.

2. Jonas Folger (GER) Yamaha +3,310 Sek.

3. Dani Pedrosa (ESP) Honda +11,546

4. Maverick Vinales (ESP) Yamaha +14,253

5. Valentino Rossi (ITA) Yamaha +14,980

6. Alvaro Bautista (ESP) Ducati +16,534

Weiters:

13. Pol Espargaro (ESP) KTM +32,179

14. Bradley Smith (GBR) KTM +36,453

16. Mika Kallio (FIN) KTM +37,852

Der Stand in der WM- Wertung:

1. Marc Marquez (ESP) Honda 129 Punkte

2. Maverick Vinales (ESP) Yamaha 124

3. Andrea Dovizioso (ITA) Ducati 123

4. Valentino Rossi (ITA) Yamaha 119

5. Dani Pedrosa (ESP) Honda 103

6. Johann Zarco (FRA) Yamaha 84

Weiters:

20. Pol Espargaro (ESP) KTM 14

21. Bradley Smith (GBR) KTM 8