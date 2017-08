Marc Marquez holt sich Pole Position in Brünn

"Es läuft alles nicht so schlecht. Ich fühle mich gut und bin bereit, zumindest um das Podium zu kämpfen", sagte Marquez im Fernsehinterview. Für den 24- Jährigen war es die 41. Pole Position in der MotoGP.

In der Gesamtwertung führt der dreimalige Weltmeister mit dem hauchdünnen Vorsprung von fünf Punkten vor Maverick Vinales (ESP/Yamaha), der in der Qualifikation den siebenten Rang belegte. Sechs Punkte liegt Marquez vor dem WM- Dritten Andrea Dovizioso (ITA/Ducati), der am Sonntag (14.00 Uhr/live Servus TV) von der vierten Position startet.

Die Motorrad- Weltmeisterschaft hat nach einem Monat Sommerpause wieder Betrieb aufgenommen. Zugleich ist der Große Preis von Tschechien der letzte vor dem Österreich- Rennen am 13. August auf dem Red Bull Ring in Spielberg.