Magnussen nach Crash: "Fühle mich viel besser"

Nach dem Unfall von Renault- Pilot Kevin Magnussen beim Formel- 1-Rennen von Belgien wird eine Untersuchung am Donnerstag Aufschluss über seinen Start in Monza geben. "Ich fühle mich viel besser, was eine sehr gute Nachricht ist. Mehrere Untersuchungen belegen, dass ich fit zum Fahren in Monza bin und ich bin sicher, ich werde an diesem Wochenende im Wagen sitzen", erklärte der 23- jährige Däne.