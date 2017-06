Lucas Auer soll für Force India in Budapest testen

Der in der DTM- Gesamtwertung an zweiter Stelle liegende Rennfahrer Lucas Auer soll nach dem Formel- 1-Grand Prix in Budapest (30. Juli) Testfahrten für Force India bestreiten. "Es steht im Raum, es gibt Gespräche, aber noch keinen Vollzug. Aber wir hoffen drauf", sagte Pressebetreuer Christian Kuda und bestätigte einen entsprechenden Bericht von "Auto Bild Motorsport".