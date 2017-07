LIVE: Räikkönen fällt hinter Hamilton zurück

Die bisherigen Aufreger des Rennens: Max Verstappen fiel gleich in der ersten Kurve nach einer Kollision mit Fernando Alonso aus dem Rennen; der Start von Pole- Mann Valtteri Bottas war so sensationell, dass Sebastian Vettel einen Frühstart vermutetete (der Vorfall wurde von den Stewarts zwar registriert, aber nicht näher untersucht); Lewis Hamilton arbeitet sich langsam von Platz acht nach vor, hat sich inzwischen auch an Räikkönen vorbeigeschoben und liegt derzeit auf Platz vier.

