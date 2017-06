Lewis Hamilton: Spazierfahrt als Drohung

Mercedes ist zurück! Wer spätestens nach dem Monaco- Debakel dachte, dass die Silberpfeile nach drei Jahren Dauerdominanz reif für die Ablöse sind, der wurde in Kanada eines Besseren belehrt. Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas - der erste Mercedes- Doppelsieg des Jahres!

Foto: AP

"Danke, das war eine Spazierfahrt!", jubelte Hamilton nach der Zieldurchfahrt. Worte, die wie eine Drohung an die Konkurrenz klingen. Und der Lohn für knallharte Arbeit sind, wie Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff bestätigte: "Egal, zu welcher Tages- oder Nachtzeit man in den vergangenen Wochen in die Fabrik gekommen ist - es waren immer Leute da, die geschuftet haben!" Und der Aufsichtsratsvorsitzende Niki Lauda stellte fest: "Wir waren hier einfach die Besten."

Lewis schaute TV

Die Überlegenheit Hamiltons war so groß, dass er sich auf dem Weg zu seinem sechsten Kanada- Erfolg einige kuriose Einlagen leisten konnte. Beim Überrunden von Lance Stroll zeigte er dem jungen Kanadier den nach oben gestreckten Daumen. "Lance macht eine schwierige Saison durch, ich wollte ihm damit meine Anerkennung zeigen, so schlecht sind seine Leistungen nicht!" Die Aufholjagd seines Rivalen Sebastian Vettel verfolgte Hamilton quasi als TV- Konsument: "In Kurve zehn steht eine Videoleinwand. Da hab ich immer geschaut, wo Sebastian gerade liegt." Sogar für das blieb Zeit, Mercedes hat wieder Oberwasser.

