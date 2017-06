Lewis Hamilton: "Ich will auf den Mount Everest!"

Er wolle aber auf keinen Fall riskieren, zu früh abgetreten zu sein, machte der 32- jährige Hamilton auch klar, dass er die Zeit für einen Rücktritt noch nicht gekommen sieht. Im Gegensatz zu WM- Konkurrent Sebastian Vettel bei Ferrari hat Hamilton bei Mercedes einen Vertrag, der über 2017 hinaus geht.

Foto: AFP

"Ich denke nicht, dass es schon an der Zeit ist, für jemand Platz zu machen", machte Hamilton in Baku deutlich, dass er sportlich noch einiges erreichen möchte. Zudem sprach er über den Lauf des Lebens und was er sonst noch so auf seiner To- do- Liste hätte.

100 Bücher auf der To- do- Liste

"Ich will auf den Mount Everest. Ich will aber auch Leute treffen, denen ich schon immer begegnen wollte. Oder 100 Bücher lesen, auch wenn es mich den Rest meines Lebens kostet", führte Hamilton aus. Zudem würde er gerne eine Fremdsprache lernen.

"Ich bin in England aufgewachsen, das Schulsystem war diesbezüglich nicht gut. Heute lebe ich in Frankreich und habe alles vergessen, was ich in Französisch je konnte", sagte Hamilton lachend. Auch gut Klavier spielen und sogar Kochen würde der musikbegeisterte Engländer gerne lernen.