Lewis Hamilton holt Pole vor Sebastian Vettel

Mit einer seiner legendären "Hammer- Runden" hat sich Kanada- Spezialist Lewis Hamilton nach seinen Problemen in Monaco eindrucksvoll im WM- Duell mit Sebastian Vettel zurückgemeldet. Auf seiner Paradestrecke in Montreal raste der 32- jährige Brite am Samstag im Mercedes zu seiner 65. Poleposition und zog damit mit der Formel- 1-Legende Ayrton Senna in der ewigen Bestenliste gleich.