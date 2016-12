Lauda legt nach: Rosberg kein richtig guter Fahrer

Gegenüber der "Welt" machte der 67- jährige Österreicher deutlich: "Für mich sind und waren die mehrfachen Weltmeister, ob sie nun Michael Schumacher oder Sebastian Vettel heißen, immer die wirklich richtig guten Rennfahrer. Nico hat im Gegensatz dazu einen anderen Weg eingeschlagen - von Anfang an." Ein Seitenhieb gegen seinen Ex- Schützling. Es war für Lauda ein Schock als Rosberg am Freitag in der Wiener Hofburg seine Karriere für beendet erklärte.

Foto: GEPA

Der Rücktritt bringt Mercedes in eine verzwickte Situation. "Nico hat mit uns einen Zweijahresvertrag unterschrieben, und wir haben haben ihm hoch motiviert das beste Auto zur Verfügung gestellt. Wir haben das immer gemacht und damit seinen WM- Titel mit verursacht. Und jetzt stehen wir blöd da", schimpfte Lauda.

Vettel nimmt sich selbst aus Nachfolge- Diskussion

In der Debatte über den Rosberg- Nachfolger nahm sich Sebastian Vettel bereits selbst aus dem Rennen. Er verwies auf seinen gültigen Vertrag bei Ferrari. "Ich denke, es ist kein großes Geheimnis. Kimi (Räikkönen) und ich haben beide einen Vertrag (bei Ferrari) für das nächste Jahr, deshalb sollte es klar sein", so der Deutsche.