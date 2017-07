Krankr! Massa verpasst Ungarn- GP

Massa hatte sich schon am Freitag nicht wohlgefühlt und sich im Spital einer Untersuchung unterzogen. Bei dieser wurde eine Viruserkrankung festgestellt. Massa drehte im dritten freien Training am Samstagmorgen trotzdem noch ein paar Runden, musste dann aber kapitulieren. Trainingsschnellster war WM- Leader Sebastian Vettel, der im Ferrari in 1:17,017 Minuten einen Rundenrekord auf dem Hungaroring in Mogyorod bei Budapest markierte.

Durch Massas Ausfall kommt Di Resta unverhofft zu einem Comeback in der Formel 1. Der Schotte, im Normalfall im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) tätig, hatte von 2011 bis 2013 für die Equipe Force India 58 Grand Prix bestritten. Beste Ergebnisse waren vierte Plätze 2012 in Singapur und 2013 in Bahrain.