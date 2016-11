Kallio bei KTM- Debüt in MotoGP- Qualifying 20.

Der KTM- Motorrad- Rennstall hat im Qualifying für sein Straßen- WM- Debüt in der MotoGP- Klasse alles in die Waagschale geworfen. Der Einsatz wurde belohnt, Mika Kallio ließ als Gesamt- 20. in Valencia in 1:32,092 Minuten zwei Rivalen hinter sich. Vorjahres- Weltmeister Jorge Lorenzo holte für sein letztes Rennen mit Yamaha die Poleposition vor dem neuen Champion Marc Marquez und Valentino Rossi.