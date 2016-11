Jubelwelle um Rosberg schwappt nach Wien über

Als Nico Rosberg - vom Partymarathon noch leicht gezeichnet - in Kuala Lumpur gemeinsam mit Mercedes- Teamchef Toto Wolff einige Termine beim Hauptsponsor absolvierte, wackelten sogar die Petronas- Türme. So gewaltig war die Begeisterung um den frischgebackenen Weltmeister, der am Freitag nach Wien kommt - wo er bei der FIA- Gala in der Hofburg seinen WM- Pokal erhält.