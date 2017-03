Irre! Bottas macht Rosberg bei Mercedes vergessen

F

bestätigte als Zweiter, 0,110 Sekunden hinter Bottas, seine starke Vorstellung vom Vortag, als er im Williams Bester gewesen war. Bottas ersetzt bei Mercedes heuer den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg. Sein Teamkollege Lewis Hamilton kam auf den sechsten Platz. Der dreimalige Champion hatte am Nachmittag das Steuer des neuenRennwagens übernommenjedes Team darf bei den Tests nur einen Wagen auf die Strecke schicken.

Für Red Bull war Max Verstappen im Einsatz. Der Niederländer absolvierte mit 102 die meisten Runden. In seiner schnellsten wurde er in 1:20,432 Minuten gestoppt und war damit Vierter. Unmittelbar davor klassierte sich Kimi Räikkönen. Der finnische Ferrari- Teamkollege des vierfachen Weltmeisters Sebastian Vettel erreichte 1:20,406, ehe er mit seinem Boliden von der Strecke abkam. Ferrari konnte die Tests am späten Nachmittag aber wieder aufnehmen.

Die Teams dürfen auch noch am Donnerstag und Freitag testen. Am 26. März beginnt die neue Saison mit dem Großen Preis von Australien in Melbourne.

Das Ergebnis:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:19,310 (70 Runden)

2. Felipe Massa (BRA) Williams 1:19,420 (63)

3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:20,406 (53)

4. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:20,432 (102)

5. Lance Stroll (CAN) Williams 1:20,579 (59)

6. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:20,702 (79)

Weiters:

9. Carlos Sainz jun. (ESP) Toro Rosso 1:21,872 (92)