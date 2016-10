"Idiot!" Verstappen beschimpft Vettel nach Crash

Vorjahressieger Sebastian Vettel ist beim Großen Preis von Malaysia schon kurz nach dem Start ausgeschieden. Der Ferrari- Pilot kollidierte am Sonntag in Sepang gleich in Kurve eins mit WM- Spitzenreiter Nico Rosberg im Mercedes und schied mit gebrochener Vorderrad- Aufhängung aus. "Idiot", schimpfte Red- Bull- Youngster Max Verstappen den Deutschen nach dem Manöver.