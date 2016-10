"Idiot", "Fuck off" - Vettels Wutparade schockt F1

"Fuck off, Charlie!", brüllte ein tobender Vettel in den Funk. Red- Bull- Pilot Max Verstappen, der quer durch das Gras abgekürzt und Vettel nicht auf Platz drei vorgelassen hatte, brachte den Deutschen auf die Palme. "Ich denke, er sollte wieder in die Schule gehen, um eine neue Sprache zu lernen", sagte Verstappen nach dem Vorfall über Vettel. "Er ist im Moment ein sehr frustrierter Kerl." Am Ende landeten die bestraften Streithähne "nur" auf Platz vier (Verstappen) und fünf (Vettel).

Der erste Wutausbruch von Vettel ereignete sich bereits zu Beginn des Rennens. Williams- Routinier Felipe Massa war sein "Opfer". "Er ist dumm. Er bremst sich selbst aus, wenn er so hart kämpft", beschwerte sich der viermalige Weltmeister am Boxenfunk. Der Brasilianer hatte sich gegen Vettel hart verteidigt, obwohl der Ferrari- Pilot um einiges schneller war, und zog sich somit den Unmut Vettels zu.

Auch Alonso und Sainz jr. verbal attackiert

Verbale Entgleisungen leistete sich der 29- Jährige schon im Training zum Großen Preis von Mexiko. McLaren- Pilot Fernando Alonso wurde von Vettel als "Idiot" bezeichnet. Wenig später lästerte der Deutsche über Toro- Rosso- Fahrer Carlos Sainz jr. "Man muss schon ziemlich dumm sein, wenn man DRS benutzt, um sich zu verteidigen.", verstand Vettel nicht, warum der Spanier DRS eingesetzt hatte.

Nach einer wahren Seuchensaison ohne Sieg liegen bei Vettel offenbar die Nerven blank. Das sieht auch Sainz jr. so: "Ja ich habe es mitbekommen und messe dem Vorfall nicht viel Bedeutung bei. Er muss sehr frustriert sein über sich und Ferrari. Deshalb verzeihe ich ihm." Am 13. November in Sao Paulo kann sich Vettel wieder von einer besseren Seite zeigen.