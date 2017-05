Horror- Crash: Indy- Pilot Bourdais schwer verletzt!

Bourdais wurde sofort ins University Health Methodist Hospital von Indianapolis überführt und noch am Samstag am Becken operiert. "Seb hat den Operationssaal verlassen, und alles ist gut verlaufen. Die Erholung wird lange dauern. Vielen Dank für eure Unterstützung", schrieb seine Frau Claire Bourdais auf Facebook. Der Fahrer aus Le Mans verlor zu keinem Zeitpunkt das Bewusstsein. Bourdais, der zwischen 2008 und 2009 27 Formel- 1-Rennen für Toro Rosso bestritt, hatte in der Indycar- Serie den Saisonauftakt in St. Petersburg im US- Bundesstaat Florida gewonnen und gehörte in Indianapolis zu den Favoriten auf den Sieg.

Foto: AP, GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Die schnellste Zeit der Qualifikation sicherte sich der US- Amerikaner Ed Carpenter, Fernando Alonso kam auf die siebentschnellste Zeit. Der Spanier zieht einen Einsatz beim Motorsport- Klassiker in den USA jenem in der Formel- 1-WM für McLaren in Monte Carlo vor. Beide Events finden am 28. Mai statt.