Heftiger Crash! Belgien- Grand- Prix unterbrochen

Überhaupt war der Start sehr turbulent verlaufen. Max Verstappen, der jüngste Pilot, der jemals in der ersten Startreihe stand, kam von Position zwei ganz schlecht weg. Der 18- Jährige versuchte, seinen Red Bull in der ersten Kurve innen am Ferrari von Kimi Räikkönen vorbeizuzwängen. Dieser befand sich auf engstem Raum in einem Sandwich zwischen Verstappen rechts und Teamkollegen Sebastian Vettel links. Vettel lenkte aggressiv ein und es kam zur Kollision.

Rennabbruch nach Magnussen- Crash

Keiner aus dem Trio kam ohne Schaden davon - während Pole- Setter Nico Rosberg unbehelligt vorne wegfuhr. Weiter hinten schoss Pascal Wehrlein Jenson Button ab - beide schieden gleich aus. Carlos Sainz war kurz darauf wegen eines Reifenplatzers machtlos. Als Räikkönen in der Box stand, um einen Reifen auszutauschen, brach unter seinem Wagen Feuer aus. Dann krachte Renault- Pilot Magnussen am Ausgang der Eau- Rouge- Kurve in die Reifenstapel...

Foto: Associated Press

Zunächst fuhr daraufhin das Safety Car auf die Strecke. Weil die Reparaturarbeiten am Kurs aber doch länger dauerten, wurde das Rennen in der zehnten Runde unter Roter Flagge angehalten. Fernando Alonso und Lewis Hamilton , die nach der Addition mehrerer Strafen aus der letzten Startreihe ins Rennen gegangen waren, hatten sich da schon auf die Ränge vier und fünf vorgearbeitet. Um etwa 14.45 Uhr erfolgte schließlich der Neustart des Rennens, aus dem am Ende Rosberg als Sieger, Daniel Ricciardo als Zweiter und Hamilton als Dritter hervorgingen.