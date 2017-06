Hamilton rast in Baku zu Pole

Dahinter folgten über eine Sekunde zurück die beiden Ferraris von Kimi Räikkönen und WM- Leader Sebastian Vettel. Red- Bull- Jungstar Max Verstappen musste sich mit Platz fünf zufriedengeben, sein Stallgefährte Daniel Ricciardo krachte im Finale in die Mauer und wurde nur Zehnter.

66. Karriere- Pole

Hamilton bejubelte die 66. Pole Position seiner Karriere. Der 32- Jährige übertraf damit die Marke seines Idols Ayrton Senna, der 65 mal aus der besten Startposition in einen WM- Lauf gegangen war. Selbst auf Rekordhalter Michael Schumacher (68) fehlen Hamilton nur noch zwei Pole Positions.

In der WM- Wertung liegt Hamilton vor dem achten Saisonrennen am Sonntag ab 15 Uhr zwölf Punkte hinter Vettel. Der deutsche Ferrari- Pilot schaffte es in Baku als Vierter erstmals in diesem Jahr nicht auf einen der ersten drei Startplätze.