Hamilton mit Seitenhieb gegen Ex- Rivale Rosberg

Im letzten Jahr musste sich Hamilton im Kampf um den WM- Titel dem Deutschen knapp geschlagen geben. Doch in dieser Formel- 1-Saison scheint es nach dem Rücktritt von Rosberg für den Mercedes- Piloten nicht leichter zu werden. Neben seinem neuen Teamkollegen Valtteri Bottas muss sich Hamilton nun auch vor Vettel, der im Vorjahr sieglos blieb und nun gleich das erste Rennen gewinnen konnte, in Acht nehmen.

Foto: GEPA

Die Herausforderung nimmt der Brite dennoch mit Freude an: "Dieses Jahr kämpfen die besten Fahrer um den Titel. Sebastian hat vier WM- Titel, dann ich. Toll wäre, wenn wir noch Alonso dabei hätten." Weitaus besser sei die Beziehung mit Vettel als mit Ex- Teamkollege Rosberg: "Zwischen Sebastian und mir herrscht großer Respekt und ich denke, der wird in diesem Jahr noch größer werden."

Am 9. April geht in China der spannende WM- Fight in die zweite Runde.