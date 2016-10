Hamilton holt Pole! WM- Leader Rosberg auf Platz 2

Hamilton war schon in zwei der drei Freien Trainings auf dem Sepang International Circuit schneller als sein Teamkollege gewesen. Der Brite hat 2014 in Malaysia gewonnen, was Rosberg bisher noch nie gelungen ist. Hamilton steht nun bei 57. Pole Positions in seiner Karriere, in der laufenden Saison war es für ihn Nummer acht - Rosberg hält bei sieben. Am Sonntag (9 Uhr) wird Hamilton zum 100. Mal aus der ersten Reihe starten.

Foto: AP

"Ein großes Dankeschön an das Team. Das ist das beste Auto, das wir hier jemals hatten", meinte der 31- Jährige und schickte gleich eine dezente Warnung hinterher: "Ich hätte noch schneller sein können." Mercedes- Motorsportchef Toto Wolff lobte die Vorstellung des WM- Titelverteidigers. "Er ist die ganze Woche schon fokussiert. Natürlich weiß er, dass es jetzt um die Meisterschaft geht, und man sieht es an der Leistung", merkte der Wiener im ORF- Interview an.

Rosberg trotz Fehler optimistisch

Rosberg, der bei seinem ersten Versuch im letzten Quali- Segment einen schweren Fehler produzierte und auch danach keine optimale Runde erwischte, gab sich dennoch "sehr optimistisch" in Bezug auf Sonntag. Vor dem 16. der 21 WM- Rennen führt der Deutsche in der Gesamtwertung mit acht Punkten Vorsprung auf Hamilton.

Rosberg hat alle drei Rennen seit der Sommerpause gewonnen, insgesamt gelangen ihm bereits acht Siege in dieser Saison. Noch nie wurde ein Fahrer mit dieser Ausbeute am Ende nicht Weltmeister, allerdings standen auch noch nie so viele WM- Läufe auf dem Programm wie heuer. Hamilton hat heuer sechs Siege errungen.

Während das Rennen in der Fahrerwertung noch offen ist, wird bei den Teams höchstwahrscheinlich schon am Sonntag die Entscheidung fallen. Bleiben Rosberg und Hamilton in der Addition 215 Punkte vor dem Red- Bull- Duo, steht Mercedes das dritte Jahr in Folge als Konstrukteursweltmeister fest. Das heißt, dass Ricciardo und Verstappen mindestens acht Punkte auf die "Silberpfeile" aufholen müssen.

Verstappen "wirklich zufrieden"

"Das ganze Wochenende war ziemlich positiv. Die Long- Run- Geschwindigkeit schaut vielversprechend aus", sagte Verstappen, der am Freitag seinen 19. Geburtstag feierte. "Ich bin wirklich zufrieden, auf dem dritten Platz zu stehen", ergänzte der Niederländer. Im letzten Trainingsvergleich vor dem Qualifying hatte sich Verstappen zwischen den beiden Mercedes platziert.

Button feiert Jubiläum

Vorjahressieger Sebastian Vettel wurde im Ferrari vor seinem Stallkollegen Kimi Räikkönen Fünfter. Jenson Button, der vor seinem 300. Grand Prix steht, kam auf Platz neun. "Die Jungs haben einen fantastischen Job gemacht", lobte der 36- jährige Brite seine McLaren- Mechaniker. "Das ist keine einfache Strecke für uns - mit vielen Hochgeschwindigkeitskurven."

Endstand des Qualifyings:

1. Lewis Hamilton (GER) Mercedes 1:32,850 Min.

2. Nico Rosberg (GER) Mercedes 1:33,264

3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:33,4204

4. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull 1:33,467

5. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:33,584

6. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari 1:33,632

7. Sergio Perez (MEX) Force India 1:34,319

8. Nico Hülkenberg (GER) Force India 1:34,489

9. Jenson Button (GBR) McLaren 1:34,518

10. Felipe Massa (BRA) Williams 1:34,671 (alle in Q3)

11. Valtteri Bottas (FIN) Williams 1:34,577

12. Romain Grosjean (FRA) 1:35,001

13. Esteban Gutierrez (MEX) Haas 1:35,097

14. Kevin Magnussen (DEN) Renault 1:35,277

15. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso 1:35,369

16. Carlos Sainz jr. (ESP) Toro Rosso 1:35,374 (alle in Q2)

17. Marcus Ericsson (SWE) Sauber 1:35,816

18. Felipe Nasr (BRA) Sauber 1:35,949

19. Joylon Palmer (GBR) Renault 1:35,999

20. Esteban Ocon (FRA) Manor 1:36,451

21. Pascal Wehrlein (GER) Manor 1:36,587

22. Fernando Alonso (ESP) McLaren 1:37,155 (alle in Q1)