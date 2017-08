Hamilton holt in Spa im 200. GP seinen 58. Sieg!

Was für eine Gala- Vorstellung von Lewis Hamilton! Ohne jeglichen Hauch von Unsicherheit feierte der Brite beim berühmt- berüchtigten Grand Prix von Belgien in Spa- Francorchamps einen souveränen Start- Ziel- Erfolg! Mit seinem bereits 58. Sieg in seinem 200. Karriere- Rennen verkürzte der Silberpfeil- Pilot den Rückstand in der Fahrer- WM- Wertung auf den da führenden Sebastian Vettel auf sieben Punkte. Im Rennen hing das Ferrari- Ass zwar praktisch über die gesamte Distanz im Nacken Hamiltons, ernsthafte Chance auf Platz eins hatte er aber nie. Das Siegespodest komplettierte Red Bulls Daniel Ricciardo (AUS). Die Highlights vom Rennen sehen Sie im Video oben).