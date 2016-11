Frank Williams nach Lungenentzündung aus Spital

Formel- 1-Teamgründer Frank Williams ist nach einer Lungenentzündung wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. "Ich bin sehr froh und glücklich, sagen zu können, dass er jetzt wieder zurück zu Hause und in der Rennfabrik mit uns ist", sagte seine Tochter und Co- Teamchefin Claire Williams am Donnerstag am Rande der Fahrerpräsentation für die kommende Saison britischen Medien zufolge.