Formel- 1- Umfrage: Hamilton beliebtester Fahrer

Verglichen mit einer Umfrage aus dem Jahr 2015 halten 44 Prozent mehr Fans die Formel 1 für die Spitze des Motorsports. Dass dort die besten Fahrer aktiv seien, glauben 43 Prozent mehr. Das US- Unternehmen Liberty Media will auch junge Menschen wieder besser erreichen. 26 Prozent der Teilnehmer an der Umfrage seien unter 25 Jahre gewesen. Das Durchschnittsalter betrug 36 Jahre.

Vettel auf Platz drei

Beliebtester Fahrer ist demnach Mercedes- Star Lewis Hamilton gefolgt von McLarens Fernando Alonso. Erst auf den Plätzen drei und vier folgen die Ferrari- Piloten Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen. Hamiltons Beliebtheitswerte sind im Vergleich zu 2015 deutlich gestiegen - auch wenn der Brite im Vorjahr den WM- Titel seinem Stallrivalen Nico Rosberg überlassen musste.

Auch der zurückgetretene Weltmeister findet Gefallen an der neuen Formel 1. "Es ist wirklich aufregend, als Außenstehender zuzuschauen. Es passiert so viel, man weiß nie, wer gewinnt, und es ist spannend für alle Fans", sagte Rosberg in einem BBC- Interview. Die Daumen drückt der Wahl- Monegasse weiterhin Mercedes - trotz seiner in den vergangenen Jahren bitteren Rivalität mit Hamilton.