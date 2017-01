Formel- 1- Team Manor muss Insolvenz anmelden

Eine Manor- Sprecherin war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Manor hatte 2015 den Startplatz des insolventen Marussia- Teams übernommen.

Zuletzt scheiterten Versuche von Manor- Teambesitzer Stephen Fitzpatrick, Investoren für den finanzmaroden Rennstall zu finden. "Das Management hat sich in den vergangenen Monaten massiv um einen Investor bemüht", wurde Chefverwalter Geoff Rowley in einem Statement am Freitag zitiert. "Es ist ihnen aber nicht innerhalb des Zeitrahmens gelungen. Daher gab es keine andere Option als die Insolvenz."

Bereits 2010 insolvent

Noch ist unklar, ob das Team in der kommenden Formel- 1-Saison an den Start gehen wird. Für den Rennstall ist es nicht die erste Insolvenz. Schon Ende 2014 gab es mit 40 Millionen Euro Schulden ein finanzielles Debakel. Damals konnte das Team nicht mehr an den letzten drei Saisonrennen teilnehmen. Unternehmer Fitzpatrick brachte jedoch die Rettung.

Die sportliche Erfolglosigkeit nun zur erneuten Insolvenz geführt. Bislang erzielte das Team in den letzten sieben Jahren nur drei mickrige Punkte. In der vergangenen Saison holte Pascal Wehrlein für Manor den einzigen Punkt.