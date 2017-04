Formel- 1- Star Alonso fährt für toten Elfjährigen!

Der Anlass für Alonsos Worte und die Widmung könnten trauriger nicht sein. Gonzalo Basurto Movilla starb am vergangenen Sonntag, er wurde nur elf Jahre alt. Er überlebte einen Kartunfall nicht. Einen Unfall auf dem Circuito Fernando Alonso in Asturien, der Heimat des aktuellen McLaren- Honda- Fahrers. Es passierte beim Training am Samstag, einen Tag nach seinem schweren Crash in Posada starb der Elfjährige.

Alonso erhielt die schreckliche Nachricht, während er sich in den USA auf seine Premiere bei den legendären Indy500 vorbereitete. Er hatte sich erschüttert gezeigt. Alonso vereinbarte danach mit dem Präsidenten des spanischen Automobilverbandes Manuel Avino den Aufbau eines Instituts zur Verbesserung der Sicherheit im Kinder- Kartsport. Es soll nach Gonzalo Basurto benannt werden.