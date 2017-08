Force- India- Clash: "Perez wollte mich 2- mal töten"

"Ich hatte ein gutes Rennen, bis Perez versucht hat, mich zweimal zu töten", schrieb der 20- jährige Ocon emotional.

Fetzen flogen

Schon in der ersten Runde waren die beiden rosaroten Autos gefährlich nahe gekommen, hatte der 27- jährige Perez seinen jungen Teamkollegen bei Tempo 300 gegen die Mauer gedrückt. Die Boliden blieben unversehrt, beide konnten weiterfahren. In Runde 29 ging's dann weniger glimpflich aus: Wieder übersah Perez seinen Teamkollegen, wieder gerieten die beiden aneinander. Diesmal aber flogen - auch buchstäblich - die Fetzen. Bei Perez musste der rechte Hinterreifen dran glauben, bei Ocon der linke Frontflügel. Das Safety- Car musste auf die Strecke.

Der rechte Hinterreifen von Sergio Perez nach der zweiten Kollision mit Ocon Foto: SKY

Ocon kriegte sich nach dem Rennen kaum ein. "Wir begeben uns zweimal unnötig in Lebensgefahr, ich verstehe es nicht", zitiert die "Bild" den Franzosen: "Er (Perez, Anm.) wird demnächst Vater und weiß nicht, ob er sterben will." So weit ist's dann glücklicherweise doch nicht gekommen.