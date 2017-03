Fix: Paddy Lowe von Mercedes zu Williams

Der Formel- 1-Wechsel des Briten Paddy Lowe von Mercedes zu Williams ist perfekt. Der 54- Jährige hat am Donnerstag seine Arbeit als neuer Technik- Direktor beim Rennstall von Teamgründer Frank Williams aufgenommen. Lowe wird demnach auch zum Vorstand gehören und Anteile an der Williams- Gruppe übernehmen, wie der Rennstall in Grove mitteilte.