Ferrari- Boss warnt: "Vettel muss ruhiger werden!"

Gegenüber italienischen Medien stellte Marchionne klar: "Ich gebe zu, dass wir uns für die Zukunft umschauen, indem wir die Situationen der anderen sorgfältig analysieren". Verständlich - denn die Performance der "Scuderia" war alles andere als zufriedenstellend. "Das bedeutet nicht, dass wir kein Vertrauen zu unseren Fahrern haben. Aber man kann sagen, dass sie auf dem Prüfstand stehen."

Sergio Marchionne Foto: AP

Mit Vettels Fahrweise in den letzten Rennen war Marchionne gar nicht einverstanden. "Er muss mit mehr Selbstbeherrschung fahren und ruhiger und weniger aufgeregt werden" - so die Kritik am mehrfachen Champion. Sein Vertrag bei Ferrari läuft 2018 aus. Die Gerüchteküche brodelt. Einige spekulieren bereits, dass Vettel ab 2018 für Weltmeister Mercedes fahren könnte.