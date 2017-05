Ex- MotoGP- Weltmeister im künstlichen Koma

Der frühere MotoGP- Weltmeister Nicky Hayden wird nach seinem schweren Radunfall am Mittwoch weiter auf der Intensivstation versorgt. Dies bestätigte sein Red- Bull- Honda- Team am Donnerstag. Laut BBC wurde der 35- jährige US- Amerikaner im Spital in Cesena ins künstliche Koma versetzt. Italienische Medien erfuhren indes aus dem Krankenhaus, dass Hayden u.a. eine Hirnschwellung erlitten habe.