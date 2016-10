Eklat! Hamilton schweigt "respektlose" Reporter an

Weltmeister Lewis Hamilton hat am Samstag beim Grand Prix von Japan in Suzuka für einen Eklat gesorgt. Nach dem Qualifying weigerte sich der Brite bei der obligaten Presserunde in der Mercedes- Hospitality, Fragen der wartenden Journalisten zu beantworten. Als Grund gab Hamilton an, dass einige Medien respektlos über ihn berichtet hätten.