Dunkle Wolken über dem Spektakel in Spielberg

Dunkle Wolken über Spielberg! 2016 feierten 220.000 MotoGP- Fans am Red Bull Ring bei Kaiserwetter ein tolles Motorrad- Fest, das als bestes Event des Jahres ausgezeichnet wurde. Heuer gab’s im Vorfeld im Murtal Unwetter- Katastrophen mit Millionenschäden - neuer Regen erhöhte am Donnerstag die Anspannung.

Schwere Unwetter

Ein Jahrhundert- Unwetter mit Sturzfluten und Schlammlawinen verwüstete am Wochenende Teile der Steiermark - sogar Autos wurden in die Mur gespült! Der Red Bull Ring in Spielberg kam dank supermodernem Drainagesystem recht glimpflich weg - einige Büros waren trotzdem überschwemmt, Masten umgeworfen, die Tunnel unter der Strecke überflutet. Die Feuerwehr (die 180 Mann im Ring- Einsatz hat) beseitigte in unermüdlicher Arbeit die gröbsten Schäden, die randvollen Rückhaltebecken wurden ausgepumpt, die Tunnel bereits neu ausgemalt.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

In der Nacht aber gab’s neuerlich starken Hagel, danach Regen. Die Tausenden Camper, die in Gummistiefeln ihre Zelte aufbauten, lassen sich zwar nur schwer die Laune verderben - die vollgesaugten Wiesen aber lassen eine Schlammschlacht befürchten. Für Samstag und Sonntag ist zwar besseres Wetter angesagt, aber am Freitag soll’s wieder regnen. Und der nasse Untergrund, der mit Schotter und Holzspänen notdürftig befestigt wird, stimmt nachdenklich. Sicherheitshalber sind bereits Traktoren organisiert, die versunkene Wohnwägen aus den Wiesen holen sollen.

Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Sportlich sieht Motorsport- Experte Gustl Auinger durchs Wetter weder Vor- noch Nachteile für die Fahrer: "Unangenehm ist’s nur für die Fans! Beim Unwetter 1996 gab’s in Spielberg viele Pfützen auf der Strecke, jetzt aber bietet der neue Asphalt tollen Grip."

Volker Silli, Kronen Zeitung