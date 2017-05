DTM: Lucas Auer triumphiert auf dem Lausitzring!

Wahnsinn! Für Lucas Auer läuft es in der DTM weiterhin absolut hervorragend! Der Tiroler Mercedes- Pilot gewann am Samstag souverän das erste von zwei Rennen auf dem Lausitzring und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Die Führung in der Gesamtwertung des Deutschen Tourenwagen Masters baute er auf bereits 34 Zähler auf seinen ersten Verfolger aus - und machte sich so zum Titelanwärter.