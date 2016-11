"Crash mit Rosberg? Offen für Hamilton- Angebote"

Laut McLaren- Pilot Jenson Button wird Rosberg sicher den Titel holen, "es sei denn, es crasht einer in ihn hinein". In der "GQ" bot Button dem zurückliegenden Hamilton Hilfe an. "Lewis ist reich, er hat ziemlich viel Geld. Er fliegt im Privatjet durch die Weltgeschichte. Ich bin sicher, er könnte es sich leisten, mich zu bezahlen", witzelte Button und ergänzt weiter: "Ich bin offen für Angebote!"

Diese - wohl nicht ganz ernst gemeinte - Aussage sorgt derzeit für Aufregung. Denn vor allem die Mercedes- Crew arbeitet indes an der Zuverlässigkeit der Autos. Ein Finale wie vor zwei Jahren, als Rosbergs Bolide stotterte, will sie unbedingt vermeiden. Am Sonntag gibt's den großen Showdown in Abu Dhabi.