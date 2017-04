Cooler Maverick gewinnt zweites Moto- GP- Rennen!

Der Spanier Maverick Vinales hat am Sonntag in Argentinien auch den zweiten MotoGP- Grand- Prix der Motorrad- WM- Saison gewonnen. Nach seinem Sieg zwei Wochen davor in Katar gewann der Yamaha- Pilot in Termas de Rio Hondo ein mit vielen Stürzen gespicktes Rennen vor seinem italienischen Stallkollegen Valentino Rossi. Dritter wurde der britische Honda- Fahrer Cal Crutchlow.