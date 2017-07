Bottas gibt in den Freitagstrainings den Ton an!

An die 1:28,496 Minuten von Bottas in der Nachmittagseinheit kam keiner seiner Rivalen heran. Schon am Vormittag in den ersten 90 Trainingsminuten hatte Bottas Platz eins vor Hamilton belegt. Der Weltmeister, der sein Heimrennen zuletzt dreimal in Folge und insgesamt viermal gewonnen hat, brachte im Gegensatz zum Finnen in der zweiten Trainingseinheit mit einem frischen Satz der weichsten Reifenmischung keine fehlerlose Runde zustande.

Das Fahrer- Duo von Mercedes war der Konkurrenz überlegen. Vettel war zunächst nicht über Rang sechs hinausgekommen. Im zweiten Training, in dem die gefahrenen Rundenzeiten im Normalfall mehr Aussagekraft haben als jene am Vormittag, büßte der Deutsche als Viertklassierter hinter Teamkollege Kimi Räikkönen beinahe eine halbe Sekunde auf Bottas ein.

Die neueste Ausbaustufe des Antriebsstrangs, die Vettel und Räikkönen in Silverstone erstmals zur Verfügung steht, zeigte noch nicht die erhoffte Wirkung. Das Aggregat, das das Kundenteam Haas bereits am vergangenen Wochenende im Grand Prix von Österreich eingesetzt und das dem Genfer Romain Grosjean zu Rang sechs verholfen hat, soll rund 15 PS mehr Leistung bringen als das Vorgängermodell.

Wie gut der Ferrari damit zurechtkommt, wird sich spätestens in der Quali am Samstag (14 Uhr - LIVE im sportkrone.at- Ticker), erst recht im Rennen am Sonntag (14 Uhr) zeigen. "Ich glaube, wir können uns noch ein bisschen steigern - und wir müssen uns noch ein bisschen steigern", sagte Vettel. "Die Balance ist noch nicht ganz da, es rutscht noch ein bisschen viel." An dem Schutzschild, mit dem sein Ferrari zu Beginn zu Testzwecken auf die Strecke geschickt worden war, lag es nicht. "Mir wurde ein bisschen schwindelig. Es war, als würde man schielend durch die Gegend fahren", meinte der 30- Jährige.

Das Ergebnis des 2. Trainings:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:28,496 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,047 Sekunden

3. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +0,332

4. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +0,460

5. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,602

6. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +1,090

7. Nico Hülkenberg (GER) Renault +1,440

8. Felipe Massa (BRA) Williams +1,510

9. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda +1,742

10. Esteban Ocon (FRA) Force India +1,887

11. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +2,059

12. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +2,066

Das Ergebnis des 1. Trainings:

1. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes 1:29,106 Minuten

2. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,078 Sekunden

3. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,498

4. Daniel Ricciardo (AUS) Red Bull +0,836

5. Kimi Räikkönen (FIN) Ferrari +1,031

6. Sebastian Vettel (GER) Ferrari +1,411

7. Daniil Kwjat (RUS) Toro Rosso +1,789

8. Fernando Alonso (ESP) McLaren- Honda +1,887

9. Felipe Massa (BRA) Williams +1,893

10. Stoffel Vandoorne (BEL) McLaren- Honda +1,935

11. Carlos Sainz Jr. (ESP) Toro Rosso +2,094