Berger: "Red Bull hat die Garantie für den Erfolg"

Der Countdown läuft, die Karten müssen auf den Tisch! Am Wochenende öffnet der "Milliardenzirkus" im Albert Park von Melbourne wieder seine Pforten. Die "Krone" bat Gerhard Berger, der ab sofort in der DTM das Ruder in der Hand hat und die Serie "modernisieren" möchte, die Eindrücke aus den acht Testtagen auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona zu analysieren.