Auf Papas Spuren: Mick fährt Schumis WM- Auto

Diese sollen als Erinnerung an Michaels ersten Grand- Prix- Sieg vor 25 Jahren auf diesem Kurs dienen. Mick habe auch bereits geheime Tests in dem Benetton absolviert. Der Jungstar bereitet sich auf seinen besonderen Auftritt gut vor. Mick wandelt auf den Spuren seines Vaters. Derzeit geht der Deutsche in der Formel 3 an den Start.

Michael selbst ist aus der Öffentlichkeit seit seinem schweren Skiunfall Ende 2013 verschwunden. Wie es dem zweifachen Familienvater geht, ist nach wie vor unklar. Der Deutsche hatte sich beim Skifahren ein schweres Schädel- Hirn- Trauma zugezogen und war deshalb monatelang im künstlichen Koma gelegen. Im Video unten sehen Sie Schumachers emotionale letzte Runde im Ferrari:

