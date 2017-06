Auer- Testfahrten: Toto Wolff sieht gute Chancen

D TM-

Foto: APA/dpa/Uwe Anspach

Pilot Auer kommt nach zwei Saisonsiegen alsZweiter mit nur einem Punkt Rückstand auf den deutschenPiloten Rene Rast nach Nürnberg. Anfang August soll derjährige Tiroler nach dem Grand Prix von Budapest bei denTestfahrten auf dem Hungaroring für Force India testen. Im Deutschen Tourenwagen Masters ist AuerWerkspilot und hat 2017 bereits zwei Rennen gewonnen. Force India wird von Mercedes mit Antriebssträngen versorgt.

Aus der DTM waren zuletzt immer wieder Fahrer wie Paul di Resta, Pascal Wehrlein oder Esteban Ocon aufgestiegen. Wolff gefällt die Vorstellung, dass es Auer als nächster Mercedes- Pilot aus dieser deutschen Tourenwagen- Meisterschaft in die Königsklasse schaffen könnte.

Wolff: "Macht mich stolz"

"Lucas wäre der nächste, der sich da einfügt und als Mercedes- Werksfahrer einen Formel- 1-Test mit einem Mercedes- Motor fahren wird", sagte Wolff und bekannte: "Es macht mich ein wenig stolz, dass sich der Luggi so positiv entwickelt. Ich kenne ihn ja viele Jahre. Das jetzt war seine ganz persönliche positive Entwicklung und deshalb freut es mich vor allem für ihn selbst."

Foto: GEPA

Letzter Österreicher Christian Klien

Auer wäre der erste Österreicher seit Christian Klien vor sieben Jahren in einem aktuellen Formel- 1-Auto. Sein Onkel, der ehemalige Formel- 1-Pilot und nunmehrige DTM- Chef Gerhard Berger, hatte kürzlich festgehalten, dass neben der Formel 3 die DTM jene Serie ist, die zuletzt die meisten Formel- 1-Fahrer herausgebracht habe. "Die Weichen sind gestellt", hatte Berger schon davor angedeutet, dass sein Neffe angesichts seines Talentes und des perfekten Umfeldes gut Karten haben könnte.

Bestätigt hat der wie Auers DTM- Team von einem österreichischen Sponsor (BWT) in farbkräftigem Pink unterstützte Formel- 1-Rennstall den Einsatz des Österreichers aber noch nicht. Erst zwei Wochen davor will das Team des Inders Vijay Mallya das Fahrer- Lineup bekannt geben. Wolff dazu: "Man muss zwar in der Formel 1 immer vorsichtig sein, aber es schaut für den Luggi gut aus. Ihm würde ich das gönnen."

Namensänderung bei Force India?

Ob das Team weiterhin Force India heißen wird, ist aber offen. Offenbar arbeitet Mallya im Hintergrund intensiv daran, das "India" weg zu bekommen und das Team für internationale Sponsoren interessanter zu machen.