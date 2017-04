Alonso über Seitensprung: "Indy- Sieg wie WM- Titel"

Fernando Alonso pfeift auf einen Start beim Formel- 1-Klassiker in Monaco - mit dieser Meldung überraschte er die Motorsport- Welt. Stattdessen wird der McLaren- Star am Indy 500 teilnehmen. "Ein Sieg in Indianapolis ist wie der Gewinn des WM- Titels an einem Tag", betont der Spanier die Wichtigkeit dieses Rennens. Im Video oben sehen Sie die Highlights vom Grand Prix in China, der für Alonso erneut enttäuschende endete!