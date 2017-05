Alonso im letzten Indy- Training im Spitzenfeld

Der Spanier Fernando Alonso hat am Freitag beim letzten Training für die 500 Meilen von Indianapolis mit der viertbesten Leistung aufgezeigt (Video oben). Der zweifache Formel- 1-Weltmeister hatte einen Einsatz beim Motorsport- Klassiker in den USA jenem in der Formel- 1-WM für McLaren in Monte Carlo vorgezogen. Beide Events finden am 28. Mai statt. Die schnellste Fahrt markierte der Franzose Sebastien Bourdais.